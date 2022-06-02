Врач-трихолог рассказала, как часто можно мыть голову

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Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, как часто можно мыть голову и какие средства лучше выбирать.
"Голову надо мыть так часто, как вам хочется, но есть одно важное правило, как, впрочем, и во всем: без фанатизма. Все-таки норма – это мытье головы один раз в день", – рассказала Котова в беседе с News.ru.
Она подчеркнула, что лучше не увлекаться чрезмерным уходом за кожей головы, чтобы не пересушить ее. Котова пояснила, что большинство средств для ухода призваны убирать загрязнения.
"Соответственно, у них достаточно агрессивная среда, и, естественно, что все это высушивает кожу головы и волосы, а на голове, как вы знаете, есть микрофлора, которая обеспечивает нормальное функционирование кожи головы, и если ее постоянно смывать, то она элементарно "решит уйти", из-за чего может развиться даже такое неприятное заболевание, как дерматит", – отметила врач-трихолог.
Ранее врач-трихолог Ольга Симонова предупредила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Она объяснила, что это связано с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула.
Также специалист отметила, что облысение может застать человека в любом возрасте. Причины выпадения волос у женщин и мужчин при этом не отличаются. Но женщины замечают проблему раньше, а мужчины часто доводят ситуацию до образования плеши.
"Доктор 24": почему волосы становятся тонкими
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