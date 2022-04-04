Трихолог назвала самую опасную стадию облысения

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Врач-трихолог Ольга Симонова предупредила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Симонова объяснила, что невозможность восстановления волос связана с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула. Единственным выходом, по словам эксперта, может стать пересадка волос.
Также трихолог отметила, что облысение может застать человека в любом возрасте. Причины выпадения волос у женщин и мужчин при этом не отличаются. Но женщины замечают проблему раньше, а мужчины часто доводят ситуацию до образования плеши.
Ранее Ольга Симонова рассказала, что основной причиной выпадения волос весной является авитаминоз, когда накопленные зимой питательные вещества заканчиваются и наступает нехватка полезных микроорганизмов.
"Доктор 24": продукты против выпадения волос
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