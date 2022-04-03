Трихолог назвала причину выпадения волос весной

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Основной причиной выпадения волос весной является является авитаминоз, когда накопленные зимой питательные вещества заканчиваются и наступает нехватка полезных микроорганизмов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Врач-трихолог Ольга Симонова рассказала, что на выпадение волос влияют и колебания температуры. По ее словам, капилляры сужаются и волосы перестают получать витамины. Кроме того, весной у многих обостряются психические расстройства, усиливается стресс.
"У мужчин и женщин причины выпадения абсолютно идентичны. Просто дамы более трепетно относятся к этому вопросу и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы – в ванной комнате", – подчеркнула Симонова.
Она добавила, что чем раньше человек обратиться к специалисту, тем будет проще восстановить рост волос. При этом есть определенные стадии, когда уже невозможно восстановить волосы никаким способом, кроме пересадки. Если же волос нет более 3–5 лет, то восстановить их не получится никаким образом.
Специалист рассказала, что лечение выпадения волос является длительным и дорогостоящим процессом.
Ранее врач-трихолог Татьяна Сновская рассказала о необычном постковидном симптоме. По словам медика, после перенесенного COVID-19 может развиться "агрессивный волосопад". Она рассказала, что выпадение обычно начинается через 2–3 месяца после перенесенного COVID-19. Сновская предупредила, что потеря волос может достигать 50%. Это может сопровождаться зудом и перхотью.
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