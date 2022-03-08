Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

07:54

Врач рекомендовала сушить здоровые волосы при температуре 70–80 градусов

обществомедицина

Фото: depositphotos/nicoletaionescu

Здоровые волосы рекомендуется сушить феном при температуре 70–80 градусов, не поднося его вплотную. Об это в беседе с РИА Новости рассказала врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Мария Проскурина.

Специалист предупредила, что из-за неправильного использования фена женщины сталкиваются с проблемой перхоти, так как происходит пересушивание кожи головы и нарушение структуры кератина волос. Чем слабее, тоньше и реже волосы, тем более щадящий режим нужно использовать.

По мнению Проскуриной, сушка волос естественным образом подойдет для некрашеных и от природы гладких волос. В свою очередь, женщины с пористыми волосами сталкиваются с тем, что волосы выглядят тусклыми и пушащимися.

Дерматовенеролог рекомендовала после мытья убрать излишнюю влагу, промокнув волосы полотенцем из микрофибры, а затем дать волосам подсохнуть естественным образом, а потом досушить и уложить их феном.

Ранее врач рассказал о базовом уходе за кожей для мужчин. Для них можно выбрать базовый уход, который включает в себя гель или пенку для умывания, скраб, тоник для восстановления кислотности кожи и крема.

Эксперты рассказали, как выбрать маску для лица

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать