Врач рекомендовала сушить здоровые волосы при температуре 70–80 градусов

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Здоровые волосы рекомендуется сушить феном при температуре 70–80 градусов, не поднося его вплотную. Об это в беседе с РИА Новости рассказала врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Мария Проскурина.

Специалист предупредила, что из-за неправильного использования фена женщины сталкиваются с проблемой перхоти, так как происходит пересушивание кожи головы и нарушение структуры кератина волос. Чем слабее, тоньше и реже волосы, тем более щадящий режим нужно использовать.

По мнению Проскуриной, сушка волос естественным образом подойдет для некрашеных и от природы гладких волос. В свою очередь, женщины с пористыми волосами сталкиваются с тем, что волосы выглядят тусклыми и пушащимися.

Дерматовенеролог рекомендовала после мытья убрать излишнюю влагу, промокнув волосы полотенцем из микрофибры, а затем дать волосам подсохнуть естественным образом, а потом досушить и уложить их феном.

Ранее врач рассказал о базовом уходе за кожей для мужчин. Для них можно выбрать базовый уход, который включает в себя гель или пенку для умывания, скраб, тоник для восстановления кислотности кожи и крема.