Дерматовенеролог рассказал о базовом уходе за кожей для мужчин

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В качестве подарка мужчине на День защитника отечества можно выбрать базовый уход, который включает в себя гель или пенку для умывания, скраб, тоник для восстановления кислотности кожи и крема. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог Борис Мирошниченко.

Специалист отметил, что мужчинам, как и женщинам, необходимо ухаживать за кожей. Чтобы не ошибиться с косметикой врач посоветовал сходить к дерматологу-косметологу, который определит тип кожи и расскажет об основных правилах ухода.

"Основное, что подойдет всем мужчинам, – гель или пенка для умывания по типу кожи два раза в день, скраб в среднем один раз в три дня, лучше с мелкими частицами", – цитирует Мирошниченко РИА Новости.

По его словам, мужчинам также стоит использовать тоник, ежедневный крем с spf или увлажняющим эффектом. При этом специалист добавил, что мужчины могут одалживать средства у женщин, так как мужская косметика – это маркетинговый ход, а все крема по составу одинаковые.

Ранее диетолог перечислила продукты, помогающее улучшить состояние кожи. Специалист Паулина Ли рассказала, что употребление яблок, спаржи, лосося, ягод и овсянки помогает коже быть здоровой. По ее словам, на состояние кожи негативное влияние оказывают продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.

