Дерматолог объяснил, чем опасна новая одежда

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Только что купленную в магазине одежду не следует надевать сразу, поскольку на ней могут быть различные патогенные микроорганизмы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на врача-дерматолога Фахина Латифа.
"Стафилококк может вызывать инфекцию и с большей вероятностью поражать людей с экземой и вызывать обострения. Бородавки часто вызываются вирусом ВПЧ. Грибки являются распространенной причиной кожной сыпи и зуда", – объяснил Латиф.
Перед первой ноской доктор рекомендует стирать одежду, поскольку до покупки ее могли мерить другие люди. По его словам, в некоторых случаях одной стирки может оказаться мало, а иногда может потребоваться более высокая температура. Черные ткани и постельное белье следует стирать минимум два раза, заключил дерматолог.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие колготки не стоит носить в мороз. По ее словам, предпочтение следует отдать колготкам из шерсти и хлопчатобумажных тканей с высоким уровнем плотности. А избегать нужно капроновых колготок, поскольку они не способны согреть ноги.
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