Врач перечислил заболевания, при которых опасно спать в носках

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Сон в теплых носках может привести к развитию инфекций и спровоцировать некроз, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.
По его словам, в первую очередь не следует надевать носки на ночь тем, у кого нарушено кровообращение. Речь идет о людях с атеросклерозом нижних конечностей.
"При этом заболевании кровь не попадает к ногам. Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции", – сказал Авакян в интервью радио Sputnik.
Также нельзя спать в теплых носках людям с сахарным диабетом, поскольку при данном заболевании часто страдают сосуды.
"Ношение носков ночью для таких людей может опять-таки привести к незаживающим инфекциям. В самом худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний", – предупредил специалист.
Он добавил, что без последствий согреть ноги перед сном можно с помощью контрастного душа. Нужно полить ступни поочередно горячей и холодной водой.
Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что при повышенной температуре не рекомендуется принимать горячую ванну.
Кроме того, специалист посоветовал не допускать перегрева и переохлаждения тела, а также поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении. При ознобе, по его словам, можно надеть дополнительную шерстяную одежду и укрыться пледом.
"Доктор 24": сон
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