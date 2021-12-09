Дерматолог рассказала, какая одежда мешает хорошему сну

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Дерматовенеролог Наталия Жовтан в беседе с Москвой 24 рекомендовала при выборе одежды для сна ориентироваться на воздухопроницаемость ткани и комфортность изделия. По мнению эксперта, самый популярный и удобный вариант для сна – пижама.

"Допустимо спать и в обнаженном виде – на теле нет ничего лишнего, оно не перетянуто резинками, полноценно дышит. Но в этом случае пот напрямую впитывается в постельное белье, поэтому простыни и пододеяльники нужно менять чаще, чем обычно", – предостерегла специалист.

Стирать пижаму можно один-два раза в неделю, несмотря на то что она надевается непосредственно на тело.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Нет необходимости стирать ее так же часто, как и нижнее белье, поскольку в ночную одежду мы облачаемся после вечерних гигиенических процедур.

Одежду для ночного отдыха требуется чистить при особых условиях, потому что моющие средства могут стать причиной контактных дерматитов. Поэтому врач рекомендует выбирать порошки без сульфатов. Не стоит также покупать гели с резкими ароматами, чтобы избежать аллергической реакции – приступов кашля и слезотечения.

"Старайтесь не пользоваться кондиционерами для белья, так как частички этого средства могут задерживаться в волокнах ткани. В стиральных машинах ставьте режим двойного полоскания", – призвала дерматовенеролог.

По словам эксперта, самый изысканный материал для ночной одежды – это шелк. Но он не добавляет тепла и уюта, поэтому шелковые изделия лучше оставить до теплых дней. Для зимы стоит приобрести фланелевую или трикотажную хлопковую одежду, исключая синтетику.

"По СанПиНу допускается лишь незначительное содержание искусственного волокна в тканях для белья и ночной одежды. Синтетика не впитывает влагу, поэтому всю ночь человек проведет в поту, а это благоприятная среда для развития грибковой и бактериальной микрофлоры", – объяснила собеседница Москвы 24.

В то же время любительницы красивого белья с "колючим" кружевом из синтетических тканей часто страдают кандидозом. Эксперт также подчеркнула, что ночная одежда не предназначена для носки вне дома.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Речь не о бактериях, которые якобы накинутся на пижаму, а потом на самого человека, а о здравом смысле. Вам же не придет в голову спать в джинсах, в которых вы провели день на работе?

В летнее время допустимо выйти в пижаме на балкон или выпить чашку кофе в дачной беседке. Но находиться на городской улице в комплекте, в котором предстоит лечь спать, крайне нежелательно. Необходимо разделять одежду на три типа: для сна, дома и улицы, заключила специалист.

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