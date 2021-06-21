Эксперты назвали самые грязные предметы в общественных местах

Даже дети знают: чтобы сократить количество заражений вирусами и бактериями, необходимо следить за чистотой рук. Но, несмотря на все наставления, люди часто игнорируют элементарные правила гигиены. Выясняем, где таится невидимая опасность.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как продается болезнь

Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова отмечает, что, говоря о загрязненности поверхностей, нельзя ориентироваться только на предметы, поскольку важно то, где они находятся.

"Обсемененность бактериями и вирусами значительно различается между общественными местами и домом или квартирой. Любое прикосновение к предмету общего пользования в настоящее время считается опасным. Это может быть и дверная ручка, и клавиатура компьютера – все зависит от количества заболевших людей, прикоснувшихся к предмету", – комментирует эксперт.

Мы все знаем о необходимости мытья рук после посещения туалета. Но мало кто задумывается, например, о том, что на пластиковых контейнерах для личных вещей в зоне досмотра в аэропорту концентрация бактерий выше, чем на кнопках смыва в уборных или на туалетных чашах.





Наталия Жовтан дерматовенеролог, дерматоонколог Плотный материал контейнеров не пропускает влагу и воздух, нам в руки они попадают сразу после предыдущих пассажиров. Используя их, можно подхватить риновирус, который вызывает простуду, а также коронавирус, аденовирус, грипп штамма А. Бактерии живут на таких поверхностях до двух дней.

Еще один источник заражения микроорганизмами, о котором мы не догадываемся, – кресла в кинотеатрах: мягкую обивку трудно очистить от загрязнений. Стоит также опасаться пультов от телевизоров и кондиционеров в больницах, отелях и прочих местах. Трещины и изгибы между кнопками и панелями – идеальное место для спор, микробов и всевозможных телесных выделений. По словам Наталии Жовтан, на таких пультах обнаруживают даже следы спермы, мочи, а также бактерии, вызывающие атипичную пневмонию.

Дерматовенеролог отмечает, что мичиганские ученые проверили 42 конвейерные ленты в супермаркетах и обнаружили на них стафилококк, плесень и грибок, а также следы биологических жидкостей, пот и слюну. После посещения магазина нужно мыть не только руки, но и товары, которые находились на ленте. В ресторанах и кафе в зоне риска – перечницы, солонки, салфетницы. Небезопасны даже кнопки дозаторов для мыла. Поэтому руки надо дополнительно обрабатывать антисептиком, а вместо сушилки лучше пользоваться бумажными полотенцами с бесконтактной подачей.



Работа над собой

Выражение "трудовые будни – подвиги для нас" особенно актуально, если задуматься о том, что офис – одно из самых небезопасных мест с точки зрения гигиены. По словам Наталии Жовтан, исследования на эту тему проводил американский микробиолог, профессор Аризонского университета Чарльз Герба. Рейтинг наиболее загрязненных поверхностей возглавляют рабочий стол, клавиатура, кран раковины. Затем следуют ручки микроволновки и холодильника, а завершают перечень кнопки кофейных автоматов и кулеров, а также диваны и кресла в зоне отдыха. Снизить риск помогает регулярная влажная уборка с дезинфицирующими средствами в безопасных для человека концентрациях.

По словам эксперта, идеальное место для распространения вирусов и бактерий – спортзалы и фитнес-центры, где в раздевалках грязная обувь соседствует с полотенцами и спортивной одеждой, а на тренировочных ковриках занимаются поочередно несколько посетителей. Пот, слюна и прочие малоприятные субстанции оседают на поручнях беговой дорожки, велотренажера и других спортивных снарядов. Специалист советует пользоваться только своими ковриком и полотенцем. До и после заплыва в бассейне надо обязательно посещать душ, в который заходят в специальных тапочках.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Помоги себе сам

Невидимые враги – вирусы и болезнетворные бактерии – подкарауливают нас на поручнях в метро, кнопках лифтов и банкоматов, на денежных купюрах. Но это не должно пугать тех, кто готов свести к минимуму риск заражения. По словам профессора Юлии Галлямовой, в общественном транспорте и местах общего пользования необходимы перчатки. Они должны быть одноразовыми или их надо постоянно обрабатывать после каждого снятия с рук. Если же вы оказались без перчаток, то перед прикосновением к поверхности ее следует обработать, а после – обработать руки.

"До сих пор стандартом обработки рук остается мытье под проточной водой с мылом не менее 20 секунд. Никакие салфетки и гели не сравнятся с этой процедурой. Если говорить о вспомогательных средствах дезинфекции, то это растворы в виде спрея, которые хорошо распыляются. Заменой им могут служить гели, но в любом случае не стоит забывать о межпальцевых промежутках. Важной рекомендацией ВОЗ является наличие в растворе 70-процентного спирта", – говорит профессор.

Специалист считает, что влажные салфетки служат для снятия загрязнений, но не для антисептики. Это обусловлено технологией и, как правило, отсутствием в них антисептических средств. Альтернативой служат салфетки с 70-процентным спиртом для обработки мест инъекций, но они очень малы для кистей рук.

По словам Наталии Жовтан, кроме средств на спиртовой основе, доказали свою эффективность и те, которые содержат перекись водорода, фенол, хлорсодержащие препараты, а также комбинации этих веществ. Но на упаковке обязательно должны быть пометки, что эти составы допустимо использовать для кожи человека. А обрабатывать руки малышей дерматовенеролог советует водными растворами дезинфицирующих средств (хлоргексидин, мирамистин). Родители должны приучать детей не трогать лицо, не теребить нос и не тереть глаза, если нечем обработать руки.