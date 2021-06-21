Расширенную диспансеризацию планируют начать во всех регионах РФ с 1 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во всех регионах страны с 1 июля может начаться расширенная диспансеризация. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что для граждан, у которых выявят осложнения, сформулируют конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения.

"Планируем сделать это в те сроки, о которых я сказала, несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции", – сказала вице-премьер на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

По ее словам, сейчас уже внесены соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам.

Ранее стало известно, что более трех тысяч медицинских организаций в российских регионах смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля текущего года.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году. По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.