Более 3 тыс медорганизаций в РФ смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Более трех тысяч медицинский организаций в российских регионах смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля текущего года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.
"Диспансеризацию такую углубленную могут проводить свыше 3 тысяч медицинских организаций. Их готовность имеется, мы сейчас прорабатываем детали", – отметила она.
Также вице-премьер добавила, что к 1 июля будет сформирован федеральный регистр граждан, которые имеют право на льготные лекарства.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году. По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.
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