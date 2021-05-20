Мурашко призвал нарастить объемы диспансеризации населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.

"Диспансеризация, которую мы, к сожалению, приостановили в прошлом году, однозначно должна быть компенсирована возрастанием объемов в этом текущем, 2021 году. И вся страна в этот процесс сегодня уже включилась", – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от COVID-19.

По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.