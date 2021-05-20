Врач призвала москвичей регулярно проходить медобследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Своевременная диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала главврач городской поликлиники № 68 столичного Депздрава Наталья Кузенкова.

"Весь мир прибегает к диспансеризации и профилактике как к единственному методу раннего выявления тех или иных заболеваний, который позволяет вовремя начать лечение, вовремя скорректировать какую-либо терапию для того, чтобы избежать фатальных осложнений", – сказала Кузенкова.

Она добавила, диспансеризация также является проявлением личной и социальной ответственности граждан и способом проявить любовь к себе.

Врач рассказала про диагностирование инсульта на ранней стадии и сообщила, что благодаря своевременной диагностике удается сохранять жизни пациентам.

"Однако же при правильном своевременном приеме гипотензивных препаратов и антикоагулянтов, тех препаратов, которые позволят нам избежать инсульта, мы можем попытаться избежать тяжелых осложнений после острого нарушения мозгового кровообращения. Потому что совершенно не факт, что этот инсульт даже при тромбоэкстракции пройдет бесследно", – отметила специалист.

Она обратила внимание на то, что инсульт оборачивается довольно серьезными нарушениями – двигательными, речевыми и когнитивными.

"Ни одно заболевание не проходит бесследно для нашего организма и всегда ведет к ограничению жизнедеятельности. Именно поэтому важно регулярно проходить чекапы и обследования", – заключила Кузенкова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году. По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.