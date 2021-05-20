В Москве не планируется вводить штрафы за непосещение врачей – комплекс соцразвития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице не планируют вводить материальную ответственность за непосещение врачей, сообщает пресс-служба комплекса социального развития города.
Отвечая на вопрос ведущего форума Владимира Познера о способах мотивации людей следить за своим здоровьем, Ракова рассказала о том, что столица уже несколько лет системно занимается этим вопросом, расширяя возможности диспансеризации, максимально упрощая, облегчая для человека систему чекапов. Об этом говорится в сообщении комплекса.
Речь идет о проекте "Здоровая Москва", диагностических комплексах, установленных в центрах госуслуг, о рекламной кампании по мотивации к ведению здорового образа жизни и других мерах. По словам представителей комплекса соцразвития, если эти методы нестимулируют горожан проверять состояние своего здоровья, то предлагается обсудить частичное софинансирование гражданином расходов на его лечение, если непрохождения осмотров и игнорирование врачей стало причиной запущенного состояния.
"Никаких планов о введении штрафов заявлено не было", – добавили в пресс-службе.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в ближайший месяц в Москве начнут диагностировать людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний.
Также мэр столицы Сергей Собянин рассказал об основных результатах работы онкослужбы Москвы, по его словам, специалисты создали систему онкологических помощников, которые сопровождают каждого пациента – от первого диагноза до реабилитации.
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