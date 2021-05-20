Обследования людей с наследственными рисками онкозаболеваний начнутся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ближайший месяц в Москве начнут диагностировать людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, группы пациентов с таким риском уже сформированы. Кроме того, в скором времени их пригласят на обследование.
"В течение ближайшего месяца мы уделим особое внимание диагностике и скринингу москвичей, которые относятся к группе риска в силу того, что их родственники по прямой линии имели или имеют онкологическое заболевание и, по мнению экспертов, это заболевание является генетически предрасположенным – рак молочной железы, колоректальный рак", – рассказала заммэра.
Ранее генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что иммунотерапию, которая реализуется при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток, можно считать самым действенным способом борьбы с онкологическими заболеваниями.
На конгрессе Немецкого онкологического общества эксперт объяснил, что новое средство позволяет перевести определенные лимфомы из категории неизлечимых в категорию частично излечимых. Главным образом значительных успехов удалось достичь в лечении рака крови.
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