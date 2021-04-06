Онколог назвал признаки предракового состояния

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Онколог и хирург Иван Карасев рассказал в Instagram, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

По его словам, колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще и имеют высокие показатели смертности, однако на начальных стадиях заболевание можно полностью излечить.

Для диагностики специалист советовал обратить внимание на изменение стула, потерю веса, боли и вздутие живота, изжогу, отрыжку и нетипичные выделения – вплоть до следов крови.

Карасев уточнил, что в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака могут быть гастриты, полипы и язва.

Врача добавил, что к скрытым факторам риска развития опухолей относятся курение, алкоголь, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих воспаление.

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