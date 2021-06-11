Специалист оценил эффект от прохождения 10 тыс шагов в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал, насколько эффективно проходить по 10 тысяч шагов в день. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, популярная рекомендация связана с красивой цифрой, но научно не подтверждена. Более того, в зависимости от физической подготовки человека 10 тысяч шагов (или 7,6–7,8 километра) – это слишком много или слишком мало.

"Минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника примерно соответствует планке 5 000 шагов в день. Это около 40 минут ходьбы: по 20 минут утром и вечером. Если нет серьезных заболеваний, цифра легко достижима", – заявил Шувакин.

Специалист напомнил, что увеличивать нагрузку выше этого показателя важно и нужно, причем ходьба является самым доступным видом физической активности. Можно также попробовать скандинавскую ходьбу, которая дополнительно включает мышцы рук и спины.

Евгений Шувакин также добавил, что для поддержания здорового образа жизни подойдет и любая другая активность, будь то плавание или езда на велосипеде.

Президент Центра имени Рогачева, доктор Александр Румянцев ранее назвал пешие прогулки крайне полезными для здоровья и провел мастер-класс по скандинавской ходьбе в столичном районе Коньково. Он отметил, что именно движение является единственным лекарством от старения.

