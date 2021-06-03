Врач рассказала о пользе езды на велосипеде

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Россиянам объяснили, какую пользу организму приносит езда на велосипеде. Об этом рассказала проректор по учебной работе РНИМУ имени Пирогова, заведующая кафедрой гигиены, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава России Ольга Милушкина.

Как передает РИА Новости, езда на велосипеде является одним из самых полезных способов реализовать потребность организма в движении.

"Езда на велосипеде способствует развитию координации движений, поддержанию равновесия, укреплению мышц нижних конечностей, формированию сердечно-сосудистой системы и закаливанию всего организма", – сообщила Милушкина.

Врач подчеркнула, что если человек не имеет противопоказаний по физическим нагрузкам, то велосипед можно использовать как альтернативу ходьбе, бегу, катанию на коньках и лыжах.

"Если дорога ровная, без препятствий, хорошая погода, есть возможность остановиться, попить воды или перекусить, поездка на велосипеде может стать прекрасным путешествием на целый день", – посоветовала Милушкина.

Она добавила, что ребенок может научиться ездить на велосипеде к четырем – пяти годам. До этого возраста стоит обучить его катанию на самокате.

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Ранее сообщалось, что в этот день в столице увеличат бесплатное время поездок на велопрокате с 30 до 60 минут.