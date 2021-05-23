С начала сезона услугами велопроката в Москве воспользовался уже 1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве с начала сезона услугами велопроката воспользовался один миллион человек. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Число поездок на велопрокате на этой неделе достигло миллиона, притом что сезон стартовал не так давно – 6 апреля. Вообще, это один из трендов во многих мегаполисах мира. Велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, полезны для экологии и здоровья", – написал мэр.
Он подчеркнул, что велопрогулки также помогают лучше узнать город.
Градоначальник добавил, что со времени открытия в 2013 году количество велопрокатных точек увеличилось в 10 раз. В настоящее время в городе работают около 700 станций.
Уточняется, что количество станций планируется увеличивать, а парк электровелосипедов расширять. На онлайн-карте можно узнать точные адреса точек проката.
Ранее стало известно, что в Москве стали возвращать временные велополосы. Первый участок протяженностью 1,1 километра открывается на Лесной улице. В 2021 году новые полосы появятся не только в центре. Временную инфраструктуру разместят в районах Академическом, Люблине-Марьине, Отрадном и Строгине. Данные зоны будут обозначены оранжевой разметкой.
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