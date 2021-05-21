Парк арендных самокатов в Москве планируют увеличить вдвое к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парк самокатов, которые доступны для аренды, достиг 10 тысяч единиц техники. К концу 2021 года его намерены увеличить в два раза. Об этом сообщил руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев.

По его словам, к концу года в столице будет не менее 20 тысяч самокатов. Он также отметил, что с начала 2021 года горожане совершили на арендованных самокатах свыше 1,3 миллиона поездок, что является "огромным значением даже по отношению ко всему сезону 2020 года".

За минувший год жители столицы совершили более 2 миллионов поездок на арендованных самокатах, также было доступно 5 тысяч самокатов. В 2018 году, когда в городе начал действовать сервис аренды самокатов, их парк насчитывал 1 тысячу единиц, в сезон совершалось порядка 100 тысяч поездок.

Ранее сообщалось, что москвичи начали чаще покупать спортивные товары в преддверии открытия велосезона в столице. С 1 февраля по 11 апреля в столице продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.