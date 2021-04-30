Бесплатное время велопроката в Москве 1 и 9 мая увеличат до 60 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице с 1 по 9 мая увеличат бесплатное время велопроката с 30 до 60 минут. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежегодно велопрокат появляется в новых районах Москвы, а также расширяет количество пользователей. Более того, активно развивается сеть и число электровелосипедов.

"Чтобы прогулки стали насыщеннее и интереснее, совместно с "Велобайком" мы приготовили для вас сюрприз. Бесплатное время проката 1 и 9 мая будет увеличено с 30 до 60 минут", – рассказал Ликсутов.

Он также добавил, что стоимость суточного доступа составит 5 рублей.

Ранее сообщалось, что в столичных парках начинают работу пункты проката спортивного инвентаря. Для жителей столицы будет доступно более 50 точек, расположенных на 26 зеленых территориях.