Бесплатное время велопроката в Москве 1 и 9 мая увеличат до 60 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице с 1 по 9 мая увеличат бесплатное время велопроката с 30 до 60 минут. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежегодно велопрокат появляется в новых районах Москвы, а также расширяет количество пользователей. Более того, активно развивается сеть и число электровелосипедов.
"Чтобы прогулки стали насыщеннее и интереснее, совместно с "Велобайком" мы приготовили для вас сюрприз. Бесплатное время проката 1 и 9 мая будет увеличено с 30 до 60 минут", – рассказал Ликсутов.
Он также добавил, что стоимость суточного доступа составит 5 рублей.
Ранее сообщалось, что в столичных парках начинают работу пункты проката спортивного инвентаря. Для жителей столицы будет доступно более 50 точек, расположенных на 26 зеленых территориях.
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