Первые две станции велопроката заработают в Зеленограде с 13 апреля

Фото: Москва 24

В Зеленограде появятся первые две станции велопроката "Велобайк". Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Всего в 2021 году там появятся 6 станций и 60 велосипедов. В этом сезоне прокат будет работать еще в нескольких районах столицы, таких как Измайлово, Перово, Кузьминки и Текстильщики.

Кроме того, в мае начнет работу мобильная бригада "Велобайка". Ежедневно сотрудники будут осматривать станции, велосипеды и устранять поломки. По выходным рядом с городскими парками будут работать профессиональные веломеханики – специалисты помогут подкачать колеса или устранить мелкую поломку.

Сезон проката самокатов стартовал в Москве 5 апреля. Жителям доступно не меньше 10 тысяч единиц этого вида транспорта. Отмечается, что порядка 60 тысяч поездок на самокатах совершили москвичи за первую неделю работы проката.