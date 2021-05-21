Возможность арендовать велосипед появилась в приложении "Московский транспорт"

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В приложении "Московский транспорт" появилась возможность аренды велосипеда. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Теперь при построении маршрута учитываются не только такси, каршеринг или городской транспорт, но еще и велопрокат", – говорится в сообщении.

У пользователей появилась возможность приобрести абонемент на сутки, месяц или целый сезон, построить мультимодальные маршруты, посмотреть историю поездок.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что на базе приложения "Московский транспорт" в городе продолжают развивать концепцию MaaS.

"До конца 2021 года мы будем постепенно наполнять приложение городскими сервисами, чтобы у жителей было как можно больше вариантов для использования системы транспорта Москвы", – сказал он.

Ранее стало известно, что парк самокатов, которые доступны для аренды, достиг 10 тысяч единиц техники. К концу 2021 года его намерены увеличить в два раза.