В Москве стали появляться временные велополосы

Фото: Дептранс Москвы

В Москве стали возвращать временные велополосы. Первый участок протяженностью 1,1 километра открывается на Лесной улице. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

В 2021 году новые полосы появятся не только в центре. Временную инфраструктуру разместят в районах Академическом, Люблине-Марьине, Отрадном и Строгине. Данные зоны будут обозначены оранжевой разметкой.

"В прошлом году велосипедисты стали ездить по Лесной улице на 57 процентов чаще. А всего временными велополосами вы воспользовались 300 тысяч раз. Это лето – время новых рекордов, но не забывайте, что надо соблюдать правила дорожного движения ездить аккуратно", – отметили в ведомстве.

Ранее в приложении "Московский транспорт" появилась возможность аренды велосипеда. Пользователи могут приобретать абонемент на сутки, месяц или целый сезон, построить мультимодальные маршруты, посмотреть историю поездок.

