Эксперты прокомментировали ситуацию с электросамокатами
Член экспертного совета Госдумы Петр Дворянкин рассказал, что движение граждан на электросамокатах можно регламентировать по такой же схеме, как и на велосипедах. При этом он отметил, что приравнивать электросамокаты к мопедам не стоит.
В качестве положительного примера регламентации езды на самокатах Дворянкин привел Израиль. Там, по его словам, передвигаться на самокатах необходимо в шлемах, также запрещено проезжать на красный сигнал светофора.
"Стоит изменить ПДД, поскольку электросамокаты стали полноценными участниками дорожного движения, их количество многократно растет, но пока они никак не регламентируются", – отметил Дворянкин в эфире телеканала "Москва 24".
Эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец рассказал, что в центре Москвы всего 25–30 процентов дорожной сети оборудованы специальными дорожками для электросамокатов. А в парках строить отдельные дорожки для данного вида транспорта, по мнению специалиста, нет необходимости.
Лисовец признался, что несколько раз падал с самоката. Он призвал россиян во время передвижения быть предельно внимательными и надевать шлемы, поскольку езда на самокатах является крайне травмоопасной.
"Я считаю, что нужно довести до ума и закончить велосипедные дорожки, чаще говорить пешеходам, чтобы они хотя бы в летний период не ходили по выделенной полосе для велосипедов, следить и ставить везде камеры, штрафовать людей, которые паркуются на велосипедных дорожках", – сказал Лисовец.
Он также предложил ограничить скорость движения на электросамокатах на тротуарах до 5–7 километров в час.
Ранее в Сети появилось видео падения танцора Мариинского театра с электросамоката. На кадрах видно, что 31-летний Давид Залеев сильно ударился головой об асфальт после того, как врезался в пешехода и упал на тротуар. Защитной амуниции или шлема на нем не было.
Солист балета Мариинского театра госпитализирован из-за падения с электросамоката
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