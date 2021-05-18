Эксперты прокомментировали ситуацию с электросамокатами

Член экспертного совета Госдумы Петр Дворянкин рассказал, что движение граждан на электросамокатах можно регламентировать по такой же схеме, как и на велосипедах. При этом он отметил, что приравнивать электросамокаты к мопедам не стоит.

В качестве положительного примера регламентации езды на самокатах Дворянкин привел Израиль. Там, по его словам, передвигаться на самокатах необходимо в шлемах, также запрещено проезжать на красный сигнал светофора.

"Стоит изменить ПДД, поскольку электросамокаты стали полноценными участниками дорожного движения, их количество многократно растет, но пока они никак не регламентируются", – отметил Дворянкин в эфире телеканала "Москва 24".



Эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец рассказал, что в центре Москвы всего 25–30 процентов дорожной сети оборудованы специальными дорожками для электросамокатов. А в парках строить отдельные дорожки для данного вида транспорта, по мнению специалиста, нет необходимости.

Лисовец признался, что несколько раз падал с самоката. Он призвал россиян во время передвижения быть предельно внимательными и надевать шлемы, поскольку езда на самокатах является крайне травмоопасной.

"Я считаю, что нужно довести до ума и закончить велосипедные дорожки, чаще говорить пешеходам, чтобы они хотя бы в летний период не ходили по выделенной полосе для велосипедов, следить и ставить везде камеры, штрафовать людей, которые паркуются на велосипедных дорожках", – сказал Лисовец.

Он также предложил ограничить скорость движения на электросамокатах на тротуарах до 5–7 километров в час.

Ранее в Сети появилось видео падения танцора Мариинского театра с электросамоката. На кадрах видно, что 31-летний Давид Залеев сильно ударился головой об асфальт после того, как врезался в пешехода и упал на тротуар. Защитной амуниции или шлема на нем не было.