Москвичи получили более 15 млн баллов за оплату ЕПД на платформе "Электронный дом"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи получили 15,8 миллионов городских баллов за оплату единого платежного документа (ЕПД) на платформе "Электронный дом". Почти за год жители столицы оплатили 59 тысяч квитанций, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Провести операцию можно в разделе "Мои платежи". За каждую транзакцию пользователю начисляют 5% от суммы квитанции городскими баллами.

Их можно обменять на сайте "Миллион призов" на тематические сувениры, полезные товары для дома, промокоды, билеты в театры и музеи. В частности, полученные баллы можно передать на благотворительность.

Вместе с тем баллы выдаются за приглашение новых пользователей на платформу, за создание опросов, первое размещение объявления, передачу показаний счетчиков и другие действия.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона москвичей стали участниками платформы "Электронный дом". За 2023 год число пользователей возросло в два раза по сравнению с 2022 годом. За все время работы платформы было проведено свыше 6 тысяч опросов, выполнено более 600 тысяч заявок на ликвидацию неполадок и заработано свыше 108 миллионов баллов.

До этого стало известно, что к "Электронному дому" подключились 99% многоквартирных домов столицы. С помощью платформы москвичи связались со своими соседями более 180 тысяч раз. Они делятся информацией в личной переписке, общедомовом чате, через электронную доску объявлений или сервис поиска владельцев машин.

