Москвичам рассказали о работе платформы "Электронный дом"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На платформе "Электронный дом" представлена вся полезная информация для москвичей, живущих в многоэтажках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Платформа, направленная на повышения качества жизни горожан, была запущена в 2020 году. Так, в разделе "База знаний" жители столицы могут найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников.

На странице "Вопросы и ответы" москвичам расскажут, как фиксировать показания счетчиков и оплачивать счета, что такое гостевой доступ, как получать баллы за активность, устраивать опросы, собрания собственников и не только.

Также на платформе "Электронный дом" есть возможность ознакомиться с плакатами, инструкциями и листовками, которые можно раздавать соседям, чтобы те помогали в управлении многоквартирным домом. Они представлены в разделе "Материалы для пользователей".

На сегодняшний день "База знаний" включает в себя свыше 80 статей об управлении домом и ЖКХ. Информация на платформе регулярно дополняется. Москвичи могут узнать, как действовать в случае протечки крыши, избавиться от вредителей в доме и научиться сортировать отходы.

В настоящее время к платформе подключены 99% столичных домов. Воспользоваться сервисами можно через мобильное приложение или сайт.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала года услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались больше 550 миллионов раз. По словам мэра, это на 15% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Он отметил, что самыми востребованными услугами остаются электронные медицинская карта, дневник школьника и сервис передачи показаний счетчиков воды и тепла.



Москвичам рассказали о возможностях платформы "Электронный дом"