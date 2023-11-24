Москвичам рассказали о возможностях раздела "Помощь" на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Разделом "Помощь" на портале mos.ru за семь месяцев работы воспользовались почти 380 тысяч человек. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Благодаря странице "Помощь" можно получить ответ на любой вопрос о столичной медицине, образовании, жилищно-коммунальных услугах, найти контакты городских ведомств и служб, а также изучить подробные рекомендации для решения насущных задач", – говорится в сообщении.

Больше всего граждане обращаются за помощью в службу поддержки через онлайн-чат, звонят для получения справок или заходят на блок с инструкциями, чтобы узнать, как действовать в тех или иных ситуациях (оформить карту москвича, паспорт, водительское удостоверение или записаться к врачу). С помощью раздела "Помощь" люди могут быстрее находить ответы на интересующие их вопросы.

При этом отмечается, что для удобства граждан все материалы собраны на одной странице. Сейчас же планируется упростить дизайн инструкций и улучшить навигацию в разделе.

Также в разделе "Помощь" имеются все каналы для связи с правительством Москвы. Так, люди могут записаться на видеоконсультации или отправить обращение через электронную приемную, чтобы узнать адреса необходимых учреждений и часы приема специалистов.

Если у граждан возникают вопросы по поводу жилищно-коммунального обслуживания, тогда заявку на этот счет можно оставить на платформе "Электронный дом" или на портале "Наш город", куда пользователь может перейти из раздела "Помощь".

"На портале "Наш город" решают вопросы по содержанию дворов, дорог и парков. С помощью сервиса "Электронный дом" жители могут решать задачи, касающиеся дома или двора: вызвать мастера, сообщить о неубранном снеге или же обсудить актуальные для дома темы с соседями", – заключили на сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала года услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались больше 550 миллионов раз. По словам мэра, это на 15% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Он отметил, что самыми востребованными услугами остаются электронные медицинская карта, дневник школьника и сервис передачи показаний счетчиков воды и тепла.



Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла на 15% за год