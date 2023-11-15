На портале mos.ru обновили меню управления черновиками заявлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На портале mos.ru была обновлена панель управления черновиками заявлений на получение электронных услуг. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь горожанам стала доступна возможность прерваться при заполнении заявки и продолжить в любое удобное время. Информация в черновике теперь сохраняется автоматически и вводить данные снова не придется. Кроме того, пользователи теперь могут начинать заполнение заявки на одном устройстве, а продолжать на другом.

"Работа над совершенствованием черновиков заявлений на портале mos.ru ведется с 2020 года. <...> Черновик заявления со всеми внесенными данными сохранится автоматически, пользователь сможет продолжить заполнение в любое время", – сообщили в департаменте информационных технологий города Москвы.

При модернизации панели управления черновиками разработчики ориентировались на пожелания пользователей. Чтобы перейти к черновикам заявлений в личном кабинете на портале mos.ru, зарегистрированные пользователи могут навести курсор на свое имя в правом верхнем углу экрана и выбрать раздел "Черновики" – в нем отображаются все сохраненные черновики заявлений.

Сейчас, после отправления заявления на портале, автоматически создается шаблон со всей внесенной информацией, что позволяет быстро и удобно подавать повторные заявления. Для открытия шаблона документа и его повторного заполнения, следует нажать на кнопку "Использовать как шаблон".

Всего на портале mos.ru можно получить более 200 услуг для физических и юридических лиц, для которых необходимо пошагово заполнять заявление. Для них действует сохранение черновиков, что помогает москвичам, например, проще оформлять охотничий билет, парковочное разрешение, ежемесячное пособие на детей, заявку на строительство, регистрацию самоходной техники и многое другое.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала года услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались больше 550 миллионов раз. По словам мэра, это на 15% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Он отметил, что самыми востребованными услугами остаются электронные медицинская карта, дневник школьника и сервис передачи показаний счетчиков воды и тепла.





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