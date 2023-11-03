Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Число пользователей онлайн-сервиса записи в проект "Московское долголетие" за последние два месяца выросло на 40%, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что сервис был запущен на портале mos.ru в июне – с этого момента им воспользовались свыше 3,7 тысячи москвичей.



По словам Собянина, с помощью сервиса можно легко и быстро выбрать занятие в любом районе города рядом с домом. Система поиска позволяет фильтровать активности по важным параметрам. Среди них можно выделить:

направление – образование, физическая активность, творчество или специальные программы;

формат мероприятий – очный или онлайн;

статус группы – уже занимается или идет набор;

адрес;

интервалы – утро, день, вечер.

Он также отметил, что наиболее подходящие направления можно выбрать с помощью теста на определение интересов. Записаться на занятия проекта "Московское долголетие" можно также офлайн в районных отделах долголетия и центрах госуслуг "Мои Документы".

Ранее сообщалось, что пожилые москвичи все чаще получают городские услуги в онлайн-формате. Порталом mos.ru воспользовались 3,1 миллиона человек старше 55 лет. С 2020 года их число увеличилось в три раза.

Москвичи старшего поколения стали чаще оформлять городские услуги онлайн