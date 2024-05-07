Депутат Даванков выступил против штрафов за жарку шашлыка в закрытых мангалах

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением не штрафовать россиян за приготовление пищи в закрытых переносных мангалах и закрыть ранее открытые административные дела в рамках "шашлычной амнистии". Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю необходимым рассмотреть возможность отменить штрафы за приготовление пищи с использованием закрытых переносных мангалов на садовых или огородных земельных участках граждан", – предложил парламентарий.

Он напомнил, что законодательство РФ сейчас предусматривает штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня, при этом под открытым огнем понимается применение любых мангалов. Даванков заявил, что сейчас среди граждан распространены переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными, и исключают возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы.

Депутат отметил, что, по данным социологических опросов, более 60% граждан в майские праздники планируют готовить шашлык и около 30% граждан будут уезжать на праздники на дачу или садовый участок. По его словам, приготовление шашлыка на даче является наиболее распространенным видом отдыха в теплое время года.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что переедание шашлыка грозит гастритом и панкреатитом. По ее мнению, непереваренное мясо может стать источником для размножения патогенной микрофлоры. Она отметила, что лучше отдать предпочтение шашлыку из рыбы, курицы и индейки, так как подобные блюда перевариваются легче, чем красное мясо.