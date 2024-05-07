Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 27 апреля

Фото: depositphotos/darknula

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей впервые с 27 апреля. Об этом следует из данных торгов.

Согласно информации на 07:07 по московскому времени, американская валюта составляет 91,36 рубля, а юань достиг 12,65 рубля. Курс евро упал на 80 копеек, до 97,64 рубля.

30 апреля евро подорожал на 83 копейки – до 100,12 рубля, а курс доллара вырос на 38 копеек – до 93,38 рубля. В свою очередь, стоимость юаня увеличилась на 1 копейку – до 12,75 рубля.

До этого эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин прогнозировал, что после окончания апрельского налогового периода в России курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля. Специалист обратил внимание, что все больше российских компаний продают иностранную валюту для уплаты налогов.

