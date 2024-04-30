Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 19 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость европейской валюты превысила 100 рублей впервые с 19 апреля. Об этом свидетельствуют показатели торгов на Мосбирже.

Так, по состоянию на 12:04 евро подорожал на 83 копейки – до 100,12 рубля, а курс доллара вырос на 38 копеек – до 93,38 рубля. В свою очередь, стоимость юаня увеличилась на 1 копейку – до 12,75 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин прогнозировал, что после окончания апрельского налогового периода в России курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля.

Специалист обратил внимание, что все больше российских компаний продают иностранную валюту для уплаты налогов.

