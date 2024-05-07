Защита "крабового короля" Кана подала апелляционную жалобу на приговор

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Защита сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, или так называемого "крабового короля", подала апелляционную жалобу на приговор по делу об убийстве. Об этом ТАСС сообщили в Приморском краевом суде.

Кана заочно приговорили к 17 годам колонии по обвинению в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. Сейчас бизнесмен находится в розыске после отъезда из России в 2018 году. При этом представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры заявил, что Кан умер 14 февраля 2023 года.

Однако Генпрокуратура считает смерть Кана инсценировкой. В ведомстве отметили, что в органах ЗАГС не регистрировалась смерть Кана.

В июне восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний и один оператор такси, связанные с "крабовыми королями" Каном, Дмитрием Дремлюгой и Дмитрием Пашовым, перешли в управление Росимущества.

