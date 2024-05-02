Суд удовлетворил иск на 17,4 млрд рублей к рыбопромышленникам Дальнего Востока

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Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока на 17,4 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

В суде отметили, что речь также идет о бизнесмене Дмитрии Дремлюге. Он и ряд других физических и юридических лиц нанесли ущерб водным биологическим ресурсам. Это и стало причиной взыскания в пользу государства 17,4 миллиарда рублей.

По данным Генпрокуратуры, "крабовый король" Олег Кан и Дремлюга задолжали казне сотни миллиардов рублей за незаконный вылов морепродуктов, в том числе крабов на Дальнем Востоке. Кан находится в розыске после отъезда из России в 2018 году.

В апреле 2024-го восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний и один оператор такси, связанные с Каном и Дремлюгой, перешли под управление Росимущества. Позднее Приморский краевой суд приговорил "крабового короля" к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году.