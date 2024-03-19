Сторона защиты "крабового короля" Олега Кана заявила о его смерти – СМИ

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Представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока заявил в суде о смерти "крабового короля" Олега Кана и попросил закрыть дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Ссылаясь на сайт Федеральной нотариальной палаты, он рассказал, что Кан умер 14 февраля 2023 года. Сейчас в отношении него открыто наследственное дело.

"В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса <...> материалы наследственного дела, а также прекратить производство по делу в отношении Кана Олега Кымхаковича", – сказал представитель.

Однако сторона Генпрокуратуры скептически восприняла информацию и заявила, что ставит ее под сомнение. Информации о смерти Кана не оказалось в ЗАГСе РФ.

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов, уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

По данным Генпрокуратуры, Кан и Дмитрий Дремлюга задолжали казне сотни миллиардов за незаконный вылов морепродуктов, в том числе крабов на Дальнем Востоке. Сейчас первый находится в розыске после уезда из РФ в 2018 году.

