Следователи завершили расследование уголовного дела о банде 1990-х в Смоленске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Смоленской области"

Следователи СК РФ по Смоленской области завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и 8 членов вооруженной банды 1990-х годов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что фигурантов обвиняют в зависимости от роли каждого в совершении преступлений по статьям 209 УК РФ ("Создание и участие в банде"), 105 УК РФ ("Убийство"), 30 и 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов) и 163 УК РФ ("Вымогательство").

"Два участника банды, в том числе второй организатор, скончались к моменту возбуждения уголовного дела", – подчеркнули в СК.

По версии следователей, двое мужчин не позднее 1990 года создали на территории Смоленской области вооруженную группу в целях нападения на граждан и организации.

В 2001 году в Промышленном районе города члены банды организовали покушение на убийство местного криминального авторитета, в ходе которого были убиты незнакомые им мужчина и женщина.

В 2004 году они запланировали убийство лидера сопернической преступной группы Алексея Конарева. На 423-м километре автодороги Москва – Минск в Смоленском районе группировка обстреляла автомобиль, однако внутри оказались трое случайных граждан, которые скончались.

Отмечается, что среди них был заместитель командующего 37-й воздушной армии Верховного Главного командования генерал-майор Константин Дементьев. Затем в 2006 году на проспекте Гагарина в Смоленске они убили Игоря Михайлова, который являлся активным участником преступной группировки Конарева.



Также бандиты вымогали деньги у бизнесменов, а также незаконно приобретали, хранили и перевозили оружие и боеприпасы. Уголовное дело направлено в суд. В отношении остальных членов банды уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Подчеркивается, что ряд обвиняемых был объявлен в международный розыск, а трое уже задержаны и заключены под стражу.



Ранее Южный окружной военный суд назначил главарю одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева пожизненный срок. Его признали виновным в организации преступного сообщества, создании трех вооруженных банд, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в убийстве двух и более лиц организованной группой.

В преступное сообщество, созданное на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии, входили не менее 50 человек. Гагиев, который находился в международном розыске с февраля 2014 год, был задержан в январе 2015 года в Австрии, и тогда же его выдворили из страны в Россию.

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