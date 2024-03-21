Суд взыскал 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

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Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о возмещении ущерба в размере более 358,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале инстанции.

Таким образом, суд признал ничтожными контракты о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов. Решение суда сразу же вступает в силу. Однако у сторон есть месяц, чтобы подать апелляцию на вердикт.

По информации РИА Новости, иск был направлен в отношении 29 физических и 31 юридического лица, включая "крабовых королей" Дмитрия Дремлюгу и Олега Кана, с которых Генпрокуратура хотела взыскать сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Представитель ведомства уточнил, что по решению суда в доход государства уже обращено имущество на сумму 21 миллиард рублей.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Кан сейчас находится в розыске после отъезда из РФ в 2018 году. При этом представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры заявил, что Кан умер 14 февраля 2023 года. В качестве доказательства он сослался на сайт Федеральной нотариальной палаты, на котором в отношении бизнесмена открыто наследственное дело.

Однако Генпрокуратура считает смерть "крабового короля" Олега Кана инсценировкой. По его словам, в органах ЗАГС не регистрировалась смерть Олега Кана. Бизнесмен при этом заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов, уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

