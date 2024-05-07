Пожарные ликвидировали открытое горение в восьми СНТ в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение в восьми СНТ в районе Вихоревки Иркутской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в садовых товариществах "Алюминщик", "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Черная смородина", в садоводствах "Тимирязевец", "Таежный", "Целинные земли" в районе 35-го километра трассы "Тулун-Братск", – указано в сообщении.

О пожарах в регионе стало известно 6 мая, когда огонь уже распространился на территории СНТ "Алюминщик", а также на других дачных товариществах. Спустя время на территории района ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что крупный пожар в городе Вихоревке удалось локализовать. По информации ведомства, пожар из-за сильного ветра распространился из садоводства "Локомотив" на 15 строений в Вихоревке, часть из них – жилые дома. На базе спортивной школы развернули пункт временного размещения.

По словам мэра района Александра Дубровина, примерно 25 дачных домов и садовое некоммерческое товарищество "Локомотив" были полностью уничтожены в результате пожара.

