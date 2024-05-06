Пожар в Вихоревке Иркутской области локализован

Фото: телеграм-канал "Иркутск №1"

Крупный пожар в городе Вихоревке Иркутской области локализован. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, пожар из-за сильного ветра распространился из садоводства "Локомотив" на 15 строений в Вихоревке, часть из них – жилые дома. На базе спортивной школы развернули пункт временного размещения.

О пожарах в регионе стало известно 6 мая, когда огонь был зафиксирован на территории СНТ "Алюминщик", а также на дачных товариществах "Весна", "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория". Позднее на территории района ввели режим чрезвычайной ситуации.