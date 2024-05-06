Пожар на овощехранилище в Крыму потушен

Фото: МЧС России

Возгорание, возникшее на овощехранилище в Крыму, ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Крыму", – указано в сообщении.

О возгорании стало известно вечером 5 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 "квадратов". В борьбе с огнем принимали участие 37 спасателей и 11 единиц техники.

Спустя некоторое время возгорание локализовали на площади в 1 800 квадратных метров.