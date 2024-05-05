Пожарные потушили 66 природных возгораний в России за сутки

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Пожарные ликвидировали 66 лесных возгораний в РФ за минувшие сутки. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в 16 регионах России лесопожарными силами ликвидировано 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 33 385 гектаров", – уточняется в публикации.

По состоянию на 00:00 5 мая в РФ действовали 45 природных пожаров, общая площадь которых достигла 51 799 гектаров.

В конце прошлого года кабмин утвердил порядок введения уровней реагирования на лесные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии.

Так, возникшему на территории муниципального образования природному пожару будет присваиваться муниципальный уровень реагирования. Если его не удастся локализовать в течение 24 часов, ему будет присвоен региональный уровень.

