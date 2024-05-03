Лесной пожар ликвидировали в Орехово-Зуеве

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Пожарники ликвидировали лесной пожар в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

Уточняется, что на площади 0,04 гектара с помощью системы видеомониторинга специалисты обнаружили возгорание. Позднее из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 0,3 гектара.

На место происшествия направили пять единиц техники и девять человек личного состава лесопожарных формирований. Они ликвидировали пожар в течение пяти часов, отметили в комитете.

Возгорание было низовым. Причиной пожара стали действия человека, заключили в пресс-службе комитета.

До этого в результате возгорания в административно-производственном здании на востоке Москвы пострадал пожарный. Предполагается, что спасатель получил ранение при ликвидации огня. Его доставили в столичную больницу.