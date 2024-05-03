Spiegel: пожар на заводе Diehl не затронул производство систем ПВО IRIS-T

Фото: bz-berlin.de/Pressefoto Olaf Wagner

Возгорание на предприятии оборонно-промышленного концерта Diehl Group в Берлине не затронуло процесс производства систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые также поставляются на Украину. Об этом заявили источники на предприятии, передает Spiegel.

В компании уточнили, что берлинский завод занимался гальванизацией, то есть покрытием металлом поверхности других металлических изделий, для автопрома. Оборонный сектор затронут не был, рассказали источники издания.

О пожаре стало известно 3 мая, когда токсичный дым накрыл часть Берлина. СМИ писали, что площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Также журналисты отмечали, что огонь был зафиксирован в фабричном цехе. Предварительно, пострадавших нет.

Как указывала одна из немецких газет, из-за пожара в Берлине может образоваться ядовитая синильная кислота. Власти отправили жителям СМС с предупреждением об опасности. Людей призвали не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования.