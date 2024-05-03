Хлопок с последующим возгоранием произошел в жилом доме в Химках

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Хлопок и последующее возгорание произошло в многоквартирном доме на Совхозной улице Левобережного микрорайона Химок, сообщает телеграм-канал подмосковной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, инцидент случился примерно в 6 часов утра в одной из квартир на 10-м этаже дома. В результате были повреждены оконные рамы и фасад здания, указали в пресс-службе. Информации о пострадавших пока нет, добавили там.

В настоящее время сотрудники прокуратуры организовали проверку, в ходе которой установят все причины случившегося, подчеркнули в ведомстве. Пресс-служба отметила, что дом не был газифицирован.

Ранее стало известно, что в квартире на северо-востоке Москвы случился пожар. По предварительным данным, в квартире на улице Бестужевых загорелся аккумулятор электросамоката, который стоял на зарядке. Из-за возгорания также пострадал музыкальный центр. Пострадавших в результате инцидента не было.