03 мая, 17:20Происшествия
Ядовитая кислота может образоваться из-за пожара на заводе в Берлине
В материале уточняют, что на заводе металлоконструкций в округе Лихтерфельде есть серная кислота и цианистая медь. Власти отправили горожанам СМС с предупреждением об опасности. Жителям района рекомендовали не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Власти также обнародовали карту с предполагаемой зоной распространения ядовитого дыма. Вся западная часть Берлина отмечена красным.
Газета Bild пишет, что около 130 сотрудников берлинских служб задействованы в тушении пожара на предприятии.
На заводе проводят рафинирование и гальванизацию металлов. Четыре этажа предприятия полностью сгорели, часть здания уже обрушилась, сказано в сообщении.
По словам представителя пожарной бригады Адриана Венцеля, службы тушат завод только снаружи. Огонь уже невозможно взять под контроль изнутри, объяснил он.
Венцель подчеркнул, что в здании также горели химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Он предупредил об опасности образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. Спасатели одеты в костюмы химзащиты. Облако дыма двинулось в северном направлении.
По данным газеты, учеников и учителей окрестных школ отправили домой. Информации о причине возгорания пока нет. Пострадавших не обнаружено. Все люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.
Днем 3 мая токсичный дым накрыл часть Берлина в результате пожара, охватившего металлургический завод. Возгорание случилось в фабричном цехе.