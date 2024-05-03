Ядовитая кислота может образоваться из-за пожара на заводе в Берлине

В Берлине может образоваться ядовитая синильная кислота из-за пожара на металлообрабатывающем заводе Diehl Metal Applications. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung

В материале уточняют, что на заводе металлоконструкций в округе Лихтерфельде есть серная кислота и цианистая медь. Власти отправили горожанам СМС с предупреждением об опасности. Жителям района рекомендовали не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

Власти также обнародовали карту с предполагаемой зоной распространения ядовитого дыма. Вся западная часть Берлина отмечена красным.

Газета Bild пишет, что около 130 сотрудников берлинских служб задействованы в тушении пожара на предприятии.

На заводе проводят рафинирование и гальванизацию металлов. Четыре этажа предприятия полностью сгорели, часть здания уже обрушилась, сказано в сообщении.

По словам представителя пожарной бригады Адриана Венцеля, службы тушат завод только снаружи. Огонь уже невозможно взять под контроль изнутри, объяснил он.

Венцель подчеркнул, что в здании также горели химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Он предупредил об опасности образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. Спасатели одеты в костюмы химзащиты. Облако дыма двинулось в северном направлении.

По данным газеты, учеников и учителей окрестных школ отправили домой. Информации о причине возгорания пока нет. Пострадавших не обнаружено. Все люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

Днем 3 мая токсичный дым накрыл часть Берлина в результате пожара, охватившего металлургический завод. Возгорание случилось в фабричном цехе.