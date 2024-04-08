Три человека погибли после взрыва и пожара в многоэтажном доме в Париже – Le Parisien

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По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва и пожара в жилом доме на востоке Парижа. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Взрыв произошел на 8 этаже девятиэтажного дома на улице Шаронн в 11 округе французской столицы. Замглавы окружной администрации Люк Лебон сообщил газете, что дом не подключен к газу, поэтому природу взрыва еще предстоит установить.

В квартире, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тела двух человек, еще один мужчина погиб, запаниковав и выпрыгнув из окна свой квартиры.

На время работы экстренных служб весь дом был эвакуирован. Французские власти готовы организовать место для ночлега для пострадавших.

Ранее сообщалось, что не менее 19 человек погибли и более 20 пострадали после взрыва в отделении New Kabul Bank в городе Кандагар на юге Афганистана.

До этого четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в западной части Германии. Еще не менее 58 человек получили при пожаре травмы, среди пострадавших оказались полицейский и пожарный.

