Не менее 19 человек погибли после взрыва в отделении банка в Афганистане

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Не менее 19 человек погибли и более 20 пострадали после взрыва в отделении New Kabul Bank в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По данным СМИ, всех пострадавших госпитализировали в региональную больницу Мирвайс в Кандагаре.

В свою очередь, афганский телеканал Tolo News сообщил, что взрыв прогремел в отделении банка, который находится рядом со зданием полицейского управления города.

Еще одно издание – газета Hasht-e Subh – заявляет, что ЧП произошло в момент скопления у банка членов захватившего власть в стране движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Они пришли к зданию, чтобы снять зарплату, рассказали источники.

В прошлом году не менее 17 человек скончались после взрыва у мечети в афганской провинции Баглан. В СМИ писали, что еще 20 человек получили травмы.

До этого взрыв прогремел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали свыше 100 человек.

Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана