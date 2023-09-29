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29 сентября, 11:34

Происшествия

Взрыв в Пакистане унес жизни 52 человек

Фото: телеграм-канал Readovka

Мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.

Сообщается, что люди собирались рядом с мечетью, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.

Ранее взрыв цистерны произошел на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе. Известно, что там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению.

В результате погибли 170 человек. В связи со случившимся соболезнования семьям погибших выразил МИД РФ. Всем пострадавшим в ведомстве пожелали скорейшего выздоровления.

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