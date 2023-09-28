Пожар на складе в Ташкенте полностью потушили

Фото: телеграм-канал Varlamov News (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Пожар, который возник после взрыва на складе в Ташкенте, потушили на площади 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Узбекистана.

"Согласно предварительным данным, пожар потушен на площади 15 тысяч квадратных метров, а 30 квадратных метров удалось уберечь от огня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах по ликвидации возгорания были задействованы 210 единиц техники и больше 2 000 человек. В настоящее время продолжается устранение последствий пожара, идет очистка прилегающей территории.

В ночь на 28 сентября мощный взрыв прогремел в районе таможенного склада, расположенного недалеко от аэропорта Ташкента. Он привел к возгоранию, которое позже удалось локализовать. Предполагается, что причиной взрыва стал удар молнии.

В результате происшествия погиб мальчик 2006 года рождения. Также 162 человека пострадали, 24 из них потребовалась госпитализация. При этом состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.



Новости мира: пожар на складе в Ташкенте после взрыва локализовали